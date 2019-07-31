韋帕料晚上華南一帶登陸　海陸交通停航停駛

位於南海北部的熱帶低壓於周三（7月31日）上午已增強為今年第7號颱風「韋帕」，中央氣象台預計，韋帕風力將持續增強，並於晚上至周四（8月1日）早上在廣東電白至海南島萬寧一帶沿岸登陸。



周三上午8時，韋帕的中心位於距離海南省文昌市東偏南方向約330公里的南海海面上，中心最大風力8級（約每小時65公里），將以每小時約20公里速度向西北方向移動，預料登陸後將穿過雷州半島，於周四日間移入北部灣，並於同日晚間到周五（8月2日）上午在廣西西南部至越南北部一帶沿岸再次登陸，之後強度將逐漸減弱。



海南省委、省政府周二（7月30日）已就防風防汛工作提前作出部署，要求各相關部門密切關注做好防範，採取有力措施減少損失。同日下午，省防風防汛防旱指揮部在海口召開全省會議，安排部署各項防禦工作，包括及時監測預警預報、加強漁船漁民安全管理、做好水安全度汛、強化景區景點風險管控、疏通城市排水設施等。



交通方面，瓊州海峽航線於周三上午7時起全線停航，直至另行通知。另海南進出島旅客列車亦於同日上午7時起停運，受影響列車班次包括三亞至北京西Z202、三亞至長春Z386次、海口至上海南K512次、海口至哈爾濱Z112次，以及海口至鄭州K458次；部分受影班次改於周四行駛。