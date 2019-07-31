安保誓師影片《出征》曝光　海陸空警種震懾暴恐分子

廣東省公安廳周二（30日）在佛山舉行中共建政70周年安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式後，翌日釋出一段長近3分鐘的《出征》影片，展示各警種從海、陸、空對暴恐、暴亂及犯罪活動打擊的能力。



畫面所見，當天誓師大會儀式上，主會場由特警、交警、綜合警種約3700名警員，組成18個方陣入場集結；隨後參與的警用車輛、無人機、直升機等裝備依次通過主席台。廣州、深圳、汕頭、韶關、梅州、茂名、機場公安局、湛江徐聞海安新港公安檢查站8個分會場和主會場指揮長依序向總指揮報告。



接着畫面呈現大批手持盾牌、荷槍實彈的警員從海、陸、空奔赴罪犯藏身窩點，將持有槍枝、彈藥等重型武器的歹徒逐一制服；在面對恐怖分子的襲擊、擾亂社會的暴徒，荷槍持盾的警員強勢鎮壓。片中同時插播了不少警員昔日在行動中，拘捕罪犯的畫面。例如在路中追截涉案車輛後，警員一擁而上將罪犯重重包圍；另有警員掩至罪犯藏匿的所在地，一聲令下破門而入拉人等等。



周二的誓師大會上，廣東省委常委、政法委書記何忠友，廣東省副省長、公安廳長李春生等高層官員出席。會上強調，全省公安機關和警員要以強烈的政治責任感和歷史使命感，充分認識大慶安保工作的極端重要性，堅持全警動員、全力投入，做到召之即來、來之能戰、戰之必勝。



會上同時要求按照省委、省政府和公安部的部署要求，牢固樹立「安保責任重於泰山」的理念，確保實現公安部提出的嚴防群死群傷等重大治安災害事故、重大惡性刑事案件的「五個嚴防」、確保各類信訪矛盾、特殊人群的整體可控等「四個確保」，以及省委提出的防止發生暴力恐怖事件、發生重大人員傷亡的惡性事件和重大事故、發生規模性或群體性的社會安全事件等「五個堅決防止」工作目標。