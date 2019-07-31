貿易談判籌碼　特朗普暫時擱置向台灣售F-16戰機

美國《紐約時報》周二（7月30日）報道，總統特朗普為了避免影響近日重啟的中美貿易談判，聽從貿易顧問的建議，暫時擱置向台灣出售價值80億美元（約624億港元）的F-16V戰機。有民主黨及共和黨參議員反對延遲軍售，促請國務院盡快推動。



報道指，有負責外交政策的國會議員預期國務院上周批准軍售，但國務卿蓬佩奧未有簽署，因此未能移交國會表決，參議院及眾議院將從本周五（8月2日）起，休會至9月9日。有官員透露，貿易顧問建議特朗普不要對中國採取強硬行動，以免危及潛在的貿易協議，特朗普希望在連任前達成簽署貿易協議的目標。



德州共和黨參議員麥克考爾（Michael McCaul）表示，對台軍售不能取決於貿易談判，希望國務院盡快推動，然後提交國會。民主黨新澤西州參議員梅嫩德斯（Robert Menendez）認為，特朗普可能阻撓向台灣出售F-16，以此作為貿易談判的籌碼。



有共和黨國會議員的助手表示，白宮國家安全顧問博爾頓及蓬佩奧本周可能向特朗普施壓，要求他批准軍售。美國貿易代表辦公室發言人否認貿易代表萊蒂澤，曾向特朗普建議暫時擱置軍售，國務院、財政部及白宮拒絕評論。