中美新一輪貿易談判　於上海西郊賓館展開

中美第12輪高級別貿易談判周二（30日）在上海揭幕，周三（31日）在西郊賓館正式展開磋商。美國總統特朗普在會前發文炮轟中國反口及採取拖延策略，令火藥味愈來愈濃。有大陸官媒評論指，美方代表應展示誠意，想跟中方談便不應無事生非。



美國財長姆紐欽、貿易代表萊蒂澤、中國國務院副總理劉鶴等人在西郊賓館舉行談判，會前先握手拍照，之後開始閉門會議。建於1960年的西郊賓館是歷來不少重要會議的選址，包括2001年的APEC峰會及上海合作組織的成立大會等。中方過去曾多次在上海接待外國元首，包括英女王、日皇、美國前總統奧巴馬、俄羅斯總統普京等。中美第一個聯合公報正是於1972年在西郊賓館發表，象徵兩國關係開始正常化，有和平友好的意義。



正在巴西訪問的美國商務部長羅斯提及中美貿易談判，指中美領導人關係雖好，但美國需要中國更尊重知識產權，處理不公平的市場准入限制，以及網絡安全等難題。他又指，美國貿易代表今次赴華是因為上次中國代表來華盛頓，若有下一輪會談，他們將在華盛頓舉行。



惟特朗普在貿易談判前夕發炮批評中國，令外界不看好可在上海取得重大突破，恐雙方陷入針鋒相對的局面。特朗普周二在Twitter上批評，中國總是在最後一刻按自身利益更改協議，又炮轟中方仍沒迹象兌現購買美國農產品的承諾。他更揚言，若成功連任，將令兩國貿易協議的條件比現時更嚴苛，甚至是沒有協議。



大陸官媒評論強硬回應批評，指美方的措詞沒根據亦沒邏輯，認為只是為了不惜一切「奪利」。文章又批評美方遺忘「在平等和互相尊重的基礎上重啟貿易談判」的承諾，強調中方不畏施壓，不會讓步，並重申中國從來沒有「掠奪」美國。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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