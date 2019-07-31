華商務部指單邊主義威脅世界經濟　與東盟加經合作

國務院新聞辦公室周三（31日）上午就中國與東盟經濟合作情況舉行記者會，回應在當前經貿摩擦背景下，中國是否更側重與東盟國家之間的經貿合作和往來，商務部部長助理李成鋼表示，中國和東盟之間的經貿合作內容不斷豐富，平台不斷增加，品質不斷提高，無論外部出現風雨，雙方都一如既往，持續前行。



今年9月，第16屆中國東盟博覽會將於廣西南寧舉行。李成鋼在記者會上指出，世界經濟正受到單邊主義、貿易保護主義、貿易霸淩主義的嚴重威脅，迫切需要區內國家加強合作，堅定維護多邊主義和自由貿易，中方願與東盟各國齊心協力，進一步發揮中國東盟博覽會平台作用。



李續指，中國連續10年成為東盟第一大交易夥伴，後者也成為了中國的第二大貿易夥伴，今年上上半雙方進出口貿易額2918.5億美元（約2.28萬億港元），同比增長4.2%。截至去年底，中國和東盟雙向累計投資額達2057.1億美元（約1.6萬億港元），雙向投資存量15年間增長22倍。



提到中國與東盟國家的經貿合作成果豐碩，李成鋼列舉了多個例子，包括中新互聯互通專案、中馬「兩國雙園」、中緬油氣管道、印尼雅萬高鐵、中老鐵路、中泰鐵路等重要專案合作。