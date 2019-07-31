修例風波：批民陣「內外勾連」　官媒指亂港注定一場空

香港修訂《逃犯條例》風波不斷，且示威抗議愈演愈烈。內地官方媒體連日發文批評香港個別政客及一些媒體「挾洋自重」，不惜損害香港形象和港人利益。及至周三（31日），官媒再度發表評論文章，又一次點名批評「民間人權陣線」（民陣）「內外勾連」唱雙簧，目的是想把香港搞亂，將香港變成中國的一個麻煩，進而達到牽制中國發展，直斥「其心可誅，其圖謀更是注定無法得逞」。



文中指出，港府已停止修例工作，但仍有政客和媒體以反修例為幌子，不斷製造暴力衝突，嚴重破壞社會秩序，踐踏法治，公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」底線；又批評西方國家一些政客同時打着自由、民主的幌子，說三道四，「甚至給亂港分子撐腰壯膽打氣」，而香港反對派政客和「港獨」分子見獵心喜，以為遇到靠山，賣力演出蹩腳的「挾洋自重」戲碼。



針對民陣日前致信61個駐港總領事館和辦事機構，呼籲對香港發出旅遊警示，官媒指出香港某些政治勢力有「告洋狀」的傳統，而這種處心積慮「拉外援」的做法，不僅影響國內外遊客的選擇，更寒了香港民眾的心，「他們挾洋自重，挾暴力自重，同時挾迫香港的法治、穩定和繁榮自重」，直斥他們為了損害「一國兩制」實踐、國家利益和發展大局，可謂無所不用其極。



文章最後強調，「香港是中國的香港，香港事務是中國的內政」，不允許任何外國勢力插手香港事務，更不允許任何外部勢力企圖搞亂香港，敦促那些「告洋狀」、「拉外援」的人，以及外部勢力人士盡早收回干預的黑手，「別玩火中取栗的遊戲」。