男子鐵錘扑兄長頭部致死　醉醒後被捕

台灣台南仁德區一名58歲翁姓男子，周一（29日）晚涉嫌在住處，用鐵錘擊打66歲兄長頭部，其後上樓睡覺。兩人的二姊周二（30日）發現時，哥哥已無氣息。警方已拘捕翁男，依殺人罪嫌將他移送複訊後，檢方向台南地方法院聲請羈押。



據了解，翁家共有6名兄弟姊妹，父母已過世多年，疑兇排行第五，死者則排行第三，大腿骨折行動不便。兩人都無固定工作和結婚，一起住在父母親留下的住屋，其他兄弟姊妹已各自分居，但二姊每周都會定期來打掃。鄰居透露，五弟有喝酒習慣，兩兄弟平日感情不佳，經常聽到他們吵架，五弟還曾酒後打傷兄長。



周二（30日）上午，翁家二姊前往住屋時，赫然發現三哥倒臥在房間內，頭部有外傷，也叫不醒，於是報警。警方到場後發現哥哥已無氣息，頭部疑被鈍器敲擊，身上也有挫傷；至於同住弟弟，則待在樓上房間。



警方立即封鎖現場採證，並留置弟弟深入調查，還在現場找到疑似行兇用的鐵鎚。台南地檢署檢察官傍晚與率法醫到場相驗，並帶疑兇返回現場模擬作案過程。五弟被訊問時起初還滿臉醉意，供詞也顛三倒四，但坦承周一晚與哥哥因細故口角，也曾動手毆打對方，就上樓喝酒睡覺，根本「不知道哥哥已經死了」。但檢警對疑兇的供詞持保留態度，將繼續深入調查。