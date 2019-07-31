姊患重病父母用盡積蓄醫治　8歲童捕蟬籌治療費

河南南陽市臥龍區女童彭子菡，去年底確診患上嚴重「再生不良性貧血病」，家人至今已花光所有積蓄，無法承擔昂貴的骨髓移植手術費用。得知姊姊病情和家中困境後，年僅8歲的弟弟彭俊豪，想賺錢給姊姊治病，每晚到叢林帶着罐子捉蟬售賣。懂事的他坦言︰「姊姊對我很好，我不想讓姊姊死去。」



去年12月，子菡因發高燒至攝氏40度，在南陽中心醫院住了一星期，其後轉至省級醫院接受進一步檢查和治療，病情仍每況愈下。直至今年4月底，她轉到鄭州大學第三附屬醫院，接受骨髓穿刺、淋巴活檢等一系列檢查，終確診患上再生不良性貧血病。其父母彭付育和韓嬌傑拿到診斷證明時，直言感覺天都要塌了，從未想過女兒會得這麽嚴重的病。



自此，子菡開始忍受痛苦和漫長的化療，但懂事的她在過程中從沒說過痛。患病前的子菡，小一至小四均獲選為模範學生和三好（品德、學業和體育兼優）學生，愛唱歌表演的她去年合唱比賽中榮獲南陽市第一。在家裏，她是全家的「開心果」，而且十分懂事，總先把美食讓給母親和弟弟，吃飯後會主動搶着端碗抹桌。



面對病魔，樂觀的子菡向母親韓嬌傑說，想趕快康復回到老師和同學身邊，她要好好學習，長大後當醫生，幫助更多病人。她又說︰「媽媽，我如果我不生病，你是不是就不會哭，弟弟就不會沒有人照顧，家裏也不會因為沒有錢總是求人。」韓嬌傑聽後忍不住落淚。



弟弟彭俊豪聽說姊姊生病了，想到曾看村裏小朋友捕蟬可以賺錢，便在深夜時間拿着電筒，到草叢捕蟬。父親彭付育憶述，兒子說要捕很多蟬，賺很多錢，給姊姊治病。



由子菡去年生病至今，彭家已花了30多萬元（人民幣‧下同，逾34萬港元）。醫生表示，要治好子菡，必須做骨髓移植，但費用可能要高達80萬元（約93萬港元）左右。對於月收入只有約6000元（約69萬港元）的彭付育夫婦而言，是個天文數字。然而他們已表明，不管有多困難，都不會放棄治療子菡。