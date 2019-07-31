男子獨遊華山失聯逾30天　妹：砸鍋賣鐵也要找

遼寧瀋陽34歲男子張洋上月底到陜西華山景區旅行，但自上月28日後起失聯，至今已超過30天，生死未卜。雖然搜救工作已經停止，案件已移交司法機關，但張洋妹妹和其他家屬表明，即使自費搜救兄長亦在所不惜，「即使砸鍋賣鐵，也不會放棄哥哥的」。



上月剛辭職的張洋，準備7月初入職新公司，本月12日趁空檔獨自遊歷雲南大理、麗江、西安等地，在同月28日早上約9時，到達最後一站華山。張洋每到一個地方，都會向家人發短訊報平安，最後一次在當天中午12時許。張的妹妹稱，兄長原定乘坐翌天航班回瀋陽，但他當日無登機。張女與家人隨即到華山景區並報警，在警方協助下查看景區閉路電視，並無發現張洋下山蹤迹。



張妹認為，哥哥近期並未無異常，且旅行行程安排緊密，不可能輕生，懷疑他抵達華山當天，因天雨路滑出現意外。當地山民、警方和景區工作人員斷斷續續搜救了7天，終於本月16日與家屬達成協定，停止搜救工作，主因是「尋找未果」。張妺遂攜家人回家。



回到瀋陽後，張妹指自己和家人「甚麽也做不了」，一直在等待。警方現已按照失蹤人口處理此事，但失蹤人口是不會立案，只能備案，因此他們把父母的DNA留給當地警方，等待以後發現不明屍體，就進行DNA比對。