華學員在美墜機亡　事發前導師曾要求換機被拒

中國飛行學員何陽（此前報道為丘瑜）在美國當地時間周日（28日）下午4時左右，與意大利籍女導師同乘一小型客機，準備降落蓋恩斯維爾的市立機場時墜機雙雙身亡。據了解，肇事飛機在出事前一周已有3次故障紀錄，而事發當天女導師曾要求更換飛機但遭到拒絕。中國駐休斯敦總領事館在意外發生後，已敦促美方盡速查明事故原因，並協助當事人親屬赴美處理後事。



內地媒體報道，與何陽一起在美國航空學院（USAG）一起當飛行學員的中國學生透露，何是南方航空公司外派的飛行學員，去年1月到美國開始訓練，事故發生前連續2次未通過商業飛行執照考試，被校方警告；是次失事飛行是何與導師進行的真實飛行訓練，若正常完成便可再次參加考試，「如果一切順利，他應該在9月份就可以畢業回國了」。



另何陽的高中同學表示，他在從化市高中畢業後，考上北京航空航天大學飛行技術專業，而何生前樂觀善良，又樂於幫助同學，他是家中獨子，父母為聾啞人士，家庭狀況並不富裕，「高中從沒見過他參與過我們暑假遊玩的活動」。



針對今次墜機事故，何陽的航校同學表示，出事前一個星期，包括遇難的導師在內多名導師，此前分別匯報左引擎故障等情況，「該導師直到上機前還在簽派說這架飛機左引擎和起落架有故障，問可不可以換一架，但簽派說不行」。