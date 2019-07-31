停簽赴台個人遊料減70萬陸客　台業者：多年努力歸零

大陸文化和旅遊部周三（31日）發布通告，指翌日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。有業者對此向台媒表示，過去大陸當局通常只對團體旅客作出限制，從未停止過個人通行證的申請，形容此舉是十分不正常。也有業者指出，大陸常趁台灣有重要選舉時實施相關措施，惟今次行動較以往早了許多。



台灣的觀光協會副理事長柯牧洲表示，目前已確定暫停個人遊的省市包括北京、河北、天津、山東、吉林等，又指今年上半年陸客增長了逾30%，然而暫停個人遊的話，料最壞情況是下月至明年2月期間，赴台陸客將減少70萬人。



另一名台北市的林姓旅遊業者則表示，過去每逢台灣的總統選舉年都會傳出類似陸客限縮的消息，一般只是「減量」，並未「歸零」，若這次陸客停發赴台個人遊簽證真的擴展至全大陸，「不但很嚴重，而且會死一堆人」。也有周姓旅遊業者指出，原本安排好的自由行旅客已經至到11月甚至明年，大陸相關措施等於讓他們多年的努力在一夜間付之一炬。



不過靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則指出，過去大陸從未管控個人遊旅客，若真的暫停發放個人通行證，其形象將受損。他又表示，陸客赴台近年是團客散客各半，去年團客約130萬人次、散客約140萬人次，但以大陸早前曾發布過的限韓令情況作參考，當時陸客赴南韓人數也只減少6至7成，故來台陸客人數直接歸零的情況不太可能發生。



另也有業者向台媒提到，過往大陸經常會趁台灣有重要選舉時，在選前2至3個月實施限制赴台旅遊的措施，但今次行動卻顯得特別早，離明年1月的總統大選尚有近半年時便作出限制。