台學者：陸限制赴台自由行　為對蔡英文示不滿

大陸罕見停簽陸客赴台個人遊，引起台灣社會各界關注恐嚴重衝擊當地觀光產業。為此，有學者周三（31日）接受東網記者訪問指出，相關措施是一項警號，乃北京當局對蔡英文政府對大陸的一連串敵意態度表達高度不滿。



台灣大學國家發展研究所博士鄭龍水向記者表示，陸方藉由減少陸客來台自由行，是要讓台灣民間感受到，唯有兩岸和平發展方是對台正面及有利，如果持續對峙，相形之下受害的是台灣大眾。



鄭又提及，2008年馬英九執政後，陸客來台人數每年均創新高，對台的經濟層面帶來助益，特別是自由行比團客更不受限，消費能力更強，故可想而知停發自由行簽證，對台灣會造成多大的負面打擊。他進一步指出，兩岸30多年交流以來，所建立起真誠善意了解的基礎得來不易，但陸方每當台方臨近大選前，便對台的文攻武嚇，反而是助長了台獨的發展，故陸方值得審慎考量相關舉措。



台北海洋科技大學吳建忠教授亦指出，蔡英文上台後，自由行的陸客明顯大量銳減，對兩岸關係都非正面及健康。至於對明年大選的影響，他分析事件可能更激化綠營的凝聚力，對支持九二共識的韓國瑜選情，作用則仍是有待觀察。



南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男則表示，大陸今次措施是「從事觀光事業幾十年以來從未碰過的情況」，認為此舉將對本來就不佳的台灣觀光旅遊業而言是雪上加霜。他指出，限制自由行不只衝擊觀光產業，對經濟產業亦有影響，因大陸商人來台採購、賣東西都會受到相關名額限制。



林又呼籲兩岸領導人不要忽視過去雙方所建立的經濟、文化交流平台及橋樑，而將代表國民黨參選明年台灣的總統大選的韓國瑜，亦應趕快與陸方溝通，讓這項禁令趕快落幕，否則不僅「人進不來、貨出不去」，後續影響更恐難以想像。