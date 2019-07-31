重罰產銷假劣疫苗　國家藥監局：實施行業禁入

內地近連接二連三被揭假疫苗醜聞，國家藥品監督管理局周二（30日）主辦的《疫苗管理法》頒布法規解讀宣貫研討會上表明，將對生產銷售假劣疫苗的企業予以重罰，並對違法者實施行業禁入。



國家藥監局政策法規司副司長吳麗雅表示，生產、銷售的疫苗屬於假藥的，沒收違法所得和違法生產、銷售的疫苗，以及專門用於違法生產疫苗的原料、輔料、包裝材料、設備等物品，責令停產停業整頓，吊銷藥品註冊證書，直至吊銷藥品生產許可證等，並處違法生產、銷售疫苗貨值金額15倍以上50倍以下的罰款。



吳續指，生產、銷售的疫苗屬於劣藥的，處違法生產、銷售疫苗貨款金額10倍以上30倍以下罰款，「建立嚴格的法律責任制度，對違反《疫苗管理法》規定構成犯罪的，依法從重追究刑事責任，貨款不足50萬元（人民幣．下同，約58萬港元）的按50萬元計算」。



據了解，《疫苗管理法》是全球首部綜合性疫苗管理法律，並於今年12月1日實施，目前國家藥監局正在制定疫苗全程電子追溯制度、對疫苗生產實行嚴格准入制度；該局要求各級監管部門要加強監督檢查，嚴厲打擊疫苗藥品領域違法行為，同時要做到對疫苗生產企業檢查的高頻次和全覆蓋，依法嚴查重處違法違規生產行為，還要處罰相關責任人，追責追刑到個人。