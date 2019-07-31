中央政治局集體學習強調推進軍改　10人獲晉升上將

中共「八一建軍節」前夕，中共中央政治局周二（30日）為推進軍事政策制度改革，舉行第十六次集體學習；中共中央總書記習近平強調，軍事政策制度是共產黨治國理政的重要保障，而軍改是對解放軍制度性重構，關係到把解放軍全面建成世界一流軍隊，以及實現中華民族偉大復興的中國夢，必須凝心聚力實施改革強軍戰略。



習近平指出，自黨十八大以來，中央把深化國防和軍隊改革納入全面深化改革之中，並率先開展軍隊領導指揮體制改革，解決了制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾。他強調，要把握軍事政策制度改革複雜性，把「系統集成」作為一個基本理念和原則，各項改革都要在軍事政策制度體系框架下推進，搞好各方面銜接；同時要把握主次關係，區分輕重緩急。



習近平又指，這次軍改要堅決破除一切不合時宜的思想和行為障礙，善於謀新策、出新招、走新路，並要做好改革評估工作。他強調，軍改是軍地雙方共同的任務，要增強全局觀念，加強組織領導，中央和國家機關要一如既往把軍改作為分內職責，齊心協力把軍改落到實處。



另中央軍委周三（31日）在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜警銜儀式，中央軍委主席習近平向10名獲晉升上將的軍官警官頒發命令狀。據報道，獲晉升上將的包括︰軍委裝備發展部部長李尚福、南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區政委吳社洲、北部戰區政委范驍駿、中部戰區政委朱生嶺、海軍司令員沈金龍、海軍政委秦生祥、空軍司令員丁來杭、國防大學校長鄭和、武警部隊政委安兆慶。