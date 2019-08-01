主政貧縣受賄判監11年　前女縣長淪階下囚

內地扶貧政策本是利民之政，惟不少貪官污吏視為斂財「肥肉」。甘肅定西市前政協副主席彭雙彥，在主政脫貧攻堅主戰場之一的渭源縣5年間，收受巨額財物，近日因受賄罪成被判11年有期徒刑，由一名備受讚賞的女縣長淪為階下囚。



渭源縣雖盛產薯仔和黨參，但特色農產品未能為當地帶來豐厚的經濟效益，直到現年54歲的彭雙彥於2006年11月調任該縣主政後，在其帶領下大刀闊斧發展建設，推行各類工程，吸引不少開發商、企業家到當地發展，而作為「一把手」的彭，也成為了這些投資者靠攏的目標。



據了解，該縣除了房地產，大多數項目都是由政府管理或投資興建，而手握「話事權」的彭雙彥便利用職務之權，協助發展商低價投地建屋、工程投資者承攬基建項目等，合共收受1487萬元（人民幣．下同，約1690萬港元）的財物。其中最大的一筆受賄款來自2010年一名房地產公司的程姓總經理。當年程某欲以低價買入土地，於是滿足了彭提出的200萬元（約230萬港元），之後又給她送上100萬元（約114萬港元）。



主政渭源縣多年後，彭雙彥仕途更上一層樓，2011年11月升任為定西市政協副主席，6年後因涉嫌違紀違法被查，隨後被檢控機關以涉嫌受賄罪起訴，該案在去年開庭審理，並於近日作出上述判決。