柯文哲談組黨目標　給台灣藍綠以外另一選擇

台北市長柯文哲周三（7月31日）突傳將於下周二（8月6日）成立「台灣民眾黨」，他周四（8月1日）上午10時說明成立「台灣民眾黨」的理念。柯表示，「台灣民眾黨」的宗旨是「以台灣為名、民眾為本」，台灣價值就是清廉、勤政愛民，以民眾為本，希望台灣在藍綠之外有另一個選擇。



台灣的2020年總統大選選情白熱化，繼民進黨、國民黨確定由台灣的蔡英文總統、高雄市長韓國瑜出選，第三勢力是否參與競選成為各方關注焦點。柯文哲表示，從2014年首次參選台北市長，至2018年競選連任再到現在，一直秉持「對的事情做、不對的不要做、認真做」。他又稱，不認為九二共識、台獨或統一是中心思想，讓人民過更好生活才是他的中心思想。



柯文哲指，其組黨的目標是長期在思考的問題，又明言進軍立法院是該黨的一個目標；至於外界關心他會否與鴻海集團前董事長郭台銘合作，柯回應稱至今未曾跟對方見面，並強調組黨的目的並非為參選，重申參選不參選將在9月17日最後報名日期前決定。另針對對韓國瑜參選，柯批評他當選市長數月便跑去選總統，是社會不幸現象。柯又批民進黨，是沒有價值的政黨。



柯文哲的幕僚周三證實，已赴內政部申請組黨，至於選擇在下周二成立的原因，其幕僚稱因當天不但是柯的生日，也是已故民運先驅蔣渭水的生日。