駐港解放軍防暴演練新片　廣東話兩叫「後果自負」

反修訂《逃犯條例》風波爭議持續未平，近兩個月來多次出現大型遊行皆演變成衝突收場。解放軍駐港部隊昨日(7月31日)在社交網站發布新宣傳片介紹部隊工作，當中畫面包括軍事及防暴演練，最特別是有駐港部隊人員以廣東話高叫「後果自負」，而且有人員在行動演練中舉起紅旗，要求停止衝擊。



駐港部隊發貼時指，部隊是國家主權的主要體現，是維護一國兩制的重要力量，是維護香港繁榮穩定的重要基石。短片長約3分鐘，分為反恐、防暴演練、防衞及同心，包括在反恐演練中，當中不乏香港本地元素。



於反恐演練中，部隊人員從直升機下來，到模擬城市民居的場地，持槍巡視時看到一輛廢棄新界的士，及後展出能調校角度的槍枝，讓人員可準備攻擊敵方，在確認情況後開槍出擊，其中一名人員在隊員的協助下迅速爬上大廈一樓攻佔，並在橫街小巷進行追逐戰，亦有狙擊手在600米外射擊一輛私家車致粉碎。



至於防暴演練中，率先出場是一名人員手持揚聲器，先後兩次以廣東話呼喊「後果自負」，再看到部隊手持長盾牌向前推進，其中一人舉起紅旗，接下來有10秒片段則是部隊人員以普通話呼喊「後退」，再向示威者開槍驅散，亦以裝甲車輛移除路障及發射水炮，拘捕多名示威者，而至最後則播出市民及團體參觀軍營及其他活動的片段。