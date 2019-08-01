保障打工仔健康　頸椎病肩周炎或納入法定職業病

頸椎病、肩周炎、腰背痛、骨質增生、坐骨神經痛等在職人士的「都市病」，讓患者長期飽受疼痛的煎熬。中國疾病預防控制中心近日透露，上述疾病均與職業活動有關，未來可能被列為職業病，進一步保障勞動者。



健康中國行動推進委員會辦公室當天召開新聞發布會，介紹健康中國行動之職業健康保護行動，並將上述疾病列為勞動者個人應當預防的疾病。中國疾控中心職業衞生與中毒控制所副所長、研究員孫新表示，隨着經濟的快速發展，社會保障能力不斷提高，將適時研究和調整職業病目錄，「將與勞動者相關的、特別是對勞動者健康產生危害的工作相關疾病納入目錄」。



衞健委職業健康司司長吳宗之指出，截至去年底，內地累計報告職業病97.5萬例，實際發病人數更高，他認為勞動者個人要倡導職業健康工作方式，做好防護；用人單位要為勞動者提供衞生、環保、舒適和人性化的工作環境，並規範管理、健全制度；政府也要修訂職業健康法律法規、標準和規章，加強體系建設保障職業健康。



針對塵肺病因病致貧、因病返貧是社會各界關注的問題，衞健委職業健康司副司長王建冬表示，近期印發的《塵肺病防治攻堅行動方案》明確要求開展塵肺病患者救助行動，對於參加工傷保險的塵肺病患者，嚴格按照政策落實保障措施；對於未參加工傷保險，但相關用人單位仍存在的患者，由用人單位承擔其醫療和生活保障費用；而對於相關用人單位已不存在等特殊情況的患者，將做好資助參保工作。