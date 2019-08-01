青年學生感染愛滋病年增3000　性傳播為主

內地青年學生感染愛滋病問題近年備受關注，中國病病控制中心性病愛滋病預防控制中心周三（7月31日）發報的數據顯示，15歲至24歲的青年學生，每年新發現病例約3000宗，未來高校愛滋病防控仍是工作重點。



針對高校愛滋病問題，該中心副主任劉中夫在北京舉行的記者會上表示，國家衞生健康委員會（下稱衞健委）和教育部已共同就防控工作進行部署，包括建立疫情通報制度、實施防控工作試點、加強對高校學生感染者的隨訪管理和治療轉介服務、在高校展開各種宣傳教育活動等；另多地高校目前也設置了方便進行愛滋病自助檢測的「尿液檢測自助櫃員機」。



健康中國行動推進委員會辦公室指出，當前性傳播是愛滋病的主要傳播途徑，並逐步由易感染愛滋病危險行為人群向一般人群傳播，波及範圍廣，影響因素複雜，干預難度大。



根據衞健委此前發布的數據顯示，截至去年底，內地估計存活愛滋病感染者約125萬人，死亡26萬人，估計新發感染者每年約8萬人。衞健委希望透過健康中國行動，推動社會各界參與愛滋病防治工作，以爭取到2022年和2030年，將愛滋病全人群感染率分別控制在0.15%和0.2%以下。