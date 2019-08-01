擁槍傷人敲詐勒索　大連家族式涉黑23人判囚

內地去年初展開為期3年的掃黑除惡專項行動後，多個涉黑惡組織被連根拔起。遼寧大連市警方早前摧毀稱霸一方逾30年的「丁氏家族」涉黑犯罪組織，案中23名被告人近日被大連開發區人民法院認定多項控罪成立，分別被判處3年至25年不等刑期。



據悉「丁氏家族」在瓦房店復州灣鎮等地橫行霸道多年，大連市公安局去年2月接獲多名該鎮多名村民實名舉報後，局方調查後初步掌握以丁某利、丁某濤為首的家族式涉黑組織暴力滋事、橫行鄉里、非法斂財、抗政亂法的大量犯罪事實。



調查發現，丁某利於上世紀80年代開始帶同兄弟為非作歹，更曾間接逼死一名同村女子；之後他們又以暴力手段勒索漁民，有受害人因害怕而躲在自家驢圈。在發生涉及丁家的故意殺人、斬人及毆打等一系列暴力性案件後，以丁某利為首的第一代兄弟4人成為了復州灣鎮的「社會老大」，之後更是「子承父業」，發展成家族式涉黑組織。



「丁氏家族」第二代接班人丁某濤於2009年開始，通過金錢利誘方式，成為村委會主任，之後在村內成立「護海隊」暗中招募打手，霸店海灘壟斷鹽場；多年來通過犯罪行為把控了當地的主要經濟資源，瘋狂斂財，騙取國家動遷補償，積累資產達2.05億元人民幣（約2.3億港元）。當地村民在長期飽受欺壓下都敢怒不敢言，害怕遭到丁家的打擊報復。



直到警方將丁某利等人拘捕歸案，移送法辦，成功摧毀該犯罪組織。隨後檢察機關以組織、領導、參加黑社會性質組織罪，尋釁滋事罪、故意傷害罪、聚眾鬥毆罪、敲詐勒索罪、非法持有槍枝罪等11項控罪對一眾被告提出起訴。