華商務部：雙方繼續密集磋商　為9月會面作準備

內地商務部周四（8月1日）召開新聞發布會，就周二（7月30日）及周三（7月31日）在上海舉行的第12輪中美經貿磋商磋作出回應。發言人高峰表示，本輪磋商按原計劃結束，經貿團隊雙方將在本月繼續密集磋商，為牽頭人9月的下一輪在美會面作準備。



高峰表示，本輪磋商主要分兩部分，包括澄清過去對經貿問題的看法；以及明確未來下一步磋商的原則和方法。他形容本次磋商是坦承、高效、建設性的；另證明上海作為高級別的磋商地點，提供有力保障和良好氛圍。



中美雙方就中方根據國內需要，增加自美農產品採購以及美方將為採購條件進行討論。他又指出，7月中旬中國企業，就採購大豆、棉花、豬肉等農產品向美國供貨商詢價，已有一批農產品採購成交，國務院關稅稅則委員正評審辦理排除上述產品加徵的關稅。



除此之外，有國內企業同在7月期間，通過海運進口俄羅斯大豆。中國已經成為俄羅斯農產品出口主要地，雙方在農產品貿易超過50億元人民幣（約57.7億港元）。



另外，對於中國科技巨企華為的問題，高峰指出中方希望美方能盡快落實承諾，他透露目前部分企業自美採購農產品正在持續推進中，希望美方多做有利於磋商的事。



針對美國簽署備忘錄，要求世貿組織（WTO）改革對發展中國家的地位的問題，高峰表示，美方在備忘錄中否認包括中國在內的部分成員的發展中成員地位，既不符合事實，也不符合世貿組織的原則和精神；他強調，發展中成員特殊與差別待遇相關的權利，應得到有效的維護。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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