台漁船走私逾萬條大陸香煙　市值近千萬新台幣

台灣的國安特勤人員走私香煙案風波未了，海巡署宜蘭查緝隊等單位周三（7月31日）查獲3艘漁船，涉嫌走私未稅香煙多達16700條。據知該批煙全部來自大陸，台當局已帶走5名涉案船員，並追查貨主及來源。



海巡署指出，日前接獲線報北部地區有未完稅香煙走私入境，並鎖定「協滿26號」有重大嫌疑。周三晚間10時許，該船駛入宜蘭縣南方澳漁港，準備載運存放在另外2艘漁船「金長豐號」和「金宏漁166號」的走私香煙時，專案小組人員立即採取行動。



經點算，金長豐號上藏有私煙總數約240箱，以每箱50條計算，共約1.2萬條；金宏漁166號船上則搜出94箱、共4700條私煙。據了解，該批私煙均為大陸製，料抵台後被銷售往檳榔攤、雜貨店等，每包約售60元（新台幣‧下同，約15.3港元），消費族群以外地及底層勞工為主。以每條煙有10包計，今次檢獲的私煙數目共16.7萬包，市值估計約1000萬（約255萬港元）。



據指，近年台灣的煙捐持續調漲，不少人買不起昂貴的香煙，轉而購買大陸製劣質私煙，因此惹來不法分子垂涎。