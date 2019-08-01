新聞背後：冰球賽默許單挑　可提振士氣作用

香港少年冰球隊周三（7月31日）與深圳少年冰球隊比賽期間，演變成大毆鬥，成為輿論焦點；但原來冰球球員打架是冰球賽事的「傳統」，而且是「不打不盡興」，甚至有人認為這樣的拳腳相交有提振士氣的作用，更是被默許的「潛規則」。



作為北美四大聯賽的國家冰球聯盟（National Hockey League，簡稱「NHL」），是世界冰球賽事中最頂尖的聯賽，而且大部分其他冰球聯賽的規則都以NHL為依據。



由於冰球打架是該類運動項目的「傳統」，所以NHL早於1922年就「打架」作了明確規定，而在1971年NHL曾進行過兩項修訂，包括「第三者規則」，即打架只准「一對一單挑」，不能有第三者參與；另「板凳席規則」，即板凳席上的球員不許上場參加打架，違者被逐。至1992年，為進一步減少打架，NHL再推出「主謀規則」，打架雙方會各被罰出場5分鐘之外，挑起事端的一方還要再額外多罰出場兩分鐘。



冰球比賽一向只許「單挑」，不准「群毆」，單挑球員可透過眼色或言語向對方「宣戰」，然後雙方摘下手套，赤手空拳互打，而其他球員只許「旁觀」，球證也不會阻止。不僅如此，「單挑」的雙方也只能是同一等級、同一分量，即「隊長對隊長」、「門將對門將」、「打手對打手」，一旦「越級」便會遭媒體批評，球迷鄙視。



上面所講的「打手」，意思是指不少球隊會聘用專門用來「打擊對手、保護隊友」、被稱為「全職Fighter」的球員，這些球員的冰球攻防技術一般，但卻相當「打得」，而且他們除了「應戰」，還肩負挑釁對方球員的工作。