國台辦︰民進黨煽動對陸敵意　破壞赴台個人遊的條件

大陸文化和旅遊部周四（8月1日）起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。大陸國台辦發言人馬曉光同日批評，現屆執政的民進黨推進「台獨」，煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。台灣的蔡英文總統同日批評，此舉是戰略上很大的錯誤，又指大陸把觀光客當作一個政治工具，「只會讓台灣人反感」。



馬曉光表示，大陸居民赴台個人遊試點工作於2011年啟動，擴大兩岸人員往來和交流的積極舉措，對台灣旅遊及相關產業產生積極促進作用。惟民進黨不斷推進「台獨」活動，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。他又表示，兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道上來，大陸居民赴台旅遊能夠盡快回復正常、健康的發展局面。



蔡英文當天早上在總統府發言稱，大陸年青人赴台個人遊，是兩岸人民交流最自然和最真誠的部分。如今這些年青人權益被剝奪，「我們是非常覺得不捨」。她亦回應稱，這種打擊不分藍綠縣市、不分黨派的旅遊業者。她表示，「大陸把觀光客當作一個政治工具，只會讓台灣人反感。觀光不應該被政治化，政治化的觀光也不會穩定的發展」。



就大陸近期在台海及周邊地區的海空域軍事行動，她指出，台灣只要進入到選舉，大陸的文攻武嚇就一定會加強力道，已引發區域內不安，更升高國際社會對大陸的不信任。她批評這是不聰明的作法、更是不負責任的行為。