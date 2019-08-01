鐵鍊鎖糧食局大門辱罵官員　女站長判囚18年

內地近年重拳打貪，惟「老虎」、「蒼蠅」除之不盡。安徽蚌埠市中級人民法院近日就固鎮縣濠城糧站前女站長劉玉華貪污、挪用公款、行賄、尋釁滋事案件作出二審宣判，駁回劉的上訴，維持原判。



法院消息指，劉玉華的案件於去年10月25日作出一審判決，數罪並罰判處18年有期徒刑；宣判後，劉不服上訴。蚌埠市中院日前進行二審查明，劉在擔任濠城糧站（後更名為濠城糧油收儲庫）副站長、站長、副主任等工作期間，利用職務便利，違法採用收取糧食銷售款不入帳、虛造支出、違法報銷個人費用等方式，貪污公款約25萬元（人民幣．下同，約28.5萬港元）。



劉玉華同時安排糧站會計將固東麵粉廠付給濠城糧站的702噸、共計約110萬元（約125萬港元）的小麥款，用於自己生意上的周轉，並私自動用庫糧食質量保證金50萬元（約57萬港元），借予單姓建築承包商作為投標交納的保證金。此外，劉為謀取不正當利益，分別向縣糧食局多名官員行賄共計約21萬元（約24萬港元）。



法院同時查明，劉玉華長期單獨或者糾集他人，無事或借故生非、逞強好勝、隨意辱罵、毆打縣糧食局紅委書記、副局長等人，並用鐵鍊鎖住糧食局辦公樓的大門，擾亂工作秩序和他人生活秩序，並阻撓、操縱固鎮縣糧食系統人事任免和日常事務等10宗尋釁滋事的犯罪事實。