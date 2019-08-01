柯文哲組台灣民眾黨　蔣渭水文化基金會反對

台灣台北市長柯文哲周四（1日）正式宣布，下周二（6日）將成立「台灣民眾黨」，黨名與台灣日治時期的政治人物蔣渭水成立的政黨一樣，當天亦是蔣渭水和柯文哲的生日。以往柯文哲多次，稱視蔣為精神導師。



蔣渭水於1891年在清朝統治下的宜蘭出生，幾年後因清朝甲午戰爭戰敗，台灣成為日本的殖民地。他於20歲時考進總督府醫校從醫，亦關注大陸地區的政治情況。1911年辛亥革命爆發，他發動台灣民眾捐款支持革命；又在1913年密謀以霍亂細菌到北京刺殺袁世凱。



他亦傾力投身於政治運動，先創立「台灣文化協會」，四處演講啟蒙民權，只為爭取人民權益，到1927年創立「台灣民眾黨」，但在1931年時遭強制解散，同年8月5日不幸病逝，終年僅41歲。



與蔣同樣從醫出身的柯文哲，參政之初已多次提到蔣的名字。他2014年首次參選市長時，競選期間主打「繼承蔣渭水精神」。



不過，蔣渭水後人有份發起的「蔣渭水文化基金會」周四發聲明，指柯文哲使用的黨名易造成混淆，請他再加斟酌，以示對歷史及對蔣尊重。基金會執行長、蔣的孫子蔣朝根受訪時亦指，尊重各人有組黨自由，但不應以蔣渭水之名作為個人形象提升。