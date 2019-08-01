千人執法隊清拆違建爆衝突　居民製土魚雷掟磚頑抗

廣西柳州市城中區政府周三（7月31日）上午，組織約1000人的聯合執法隊，前往牛車坪村拆除違法建築，惟遭遇居民暴力反抗，居民更以「土魚雷」、石灰粉、磚塊和汽油襲擊執法人員。但最終執法人員仍依法拆除2處共17幢違建樓房。



內地傳媒報道，當局早前接獲村民投訴，指有外來人員租用村民土地後，未有辦理相關手續，便偷偷建設樓房自住。當局經核查確認是違法建築後，便多次上門勸離，當中部分居民同意搬走。至周三清晨6時許，清拆人員帶同3輛挖掘機，準備清拆違建時，違建樓房內突然傳出巨響及冒出白煙，然後有多塊磚塊、木板飛向清拆人員，其中一名隊員躲避不及，腳部受傷。



清拆人員一邊躲避，一邊觀察，發現原來有居民站在違建樓頂，利用早已準備好的「彈藥」向執法隊伍攻擊，甚至有居民倒汽油。執法人員其後報警，並向居民發出警告。其後，清拆人員利用利用防暴裝備掩護，先後清拆多幢已空置的樓房，其後再聯動趕到的警員，合力攻入餘下的違建內，最終居民「繳械投訴」，隨即被警方帶走。至當天下午6時許，執法隊才完成其中17幢的清拆工作。



有執法人員透露，事發在現場尋出大量磚塊、木板、汽油桶，以及裝有「土魚雷」的紙箱。該些「土魚雷」裏面灌有石灰粉，雖然威力比真正的魚雷為低，但飛散的石灰粉容易造成執法人員嚴重不適。