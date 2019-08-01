楊潔篪︰堅決反對美高級官員見反中亂港頭面人物

就香港近期的修例風波，官媒周一（1日）刊登中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪專訪，他批評美國等一些西方國家政府，安排高級官員會見反中亂港頭面人物，為香港激進暴力分子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港繁榮穩定安全，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。



楊潔篪表示，香港「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央政府將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針。



他續指，6月以來，圍繞修例問題，香港發生數次較大規模的遊行集會活動，期間一些激進示威者蓄意挑起、製造暴力事件，嚴重威脅公眾安全，嚴重影響香港法治、社會秩序、經濟民生和國際形象。中央政府堅定支持香港特區政府依法處置。



他特別指出，美國等一些西方國家政府在香港的修例風波中顛倒黑白、混淆是非，不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，還安排高級官員會見反中亂港頭面人物，為香港激進暴力分子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港的繁榮穩定和安全。他形容上述行徑粗暴干涉中國內部事務，公然踐踏國際法和國際關係基本準則的，也嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展。



楊又指，中方絕不容許外部勢力破壞香港的繁榮穩定。任何企圖搞亂香港、損害中國良好發展局面、阻撓中華民族偉大復興的圖謀和行徑都注定失敗。中方嚴正要求美國等一些西方國家政府遵守國際法和國際關係基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，立即停止以任何形式干預香港事務。