修例風波：特朗普以暴亂形容示威潮　指應由中方自行處理

本港反修訂《逃犯條例》引發的衝突不斷，引起國際關注。美國總統特朗普周四（1日）再度就香港局勢發表言論，他強調這是北京政府與香港之間的問題，而且是中國內部事務，故此應由中國自行處理，不需要任何建議。他亦以「暴亂」（riots）來形容香港近日的示威浪潮，被指是將示威浪潮定性為暴亂。



特朗普在白宮草坪接受傳媒採訪時被問及香港問題，包括是否關注有指中方可能出動解放軍對付香港示威者，及如何看待美國被指在背後支持示威者。他說香港的暴亂（riots）已持續一段長時間，他不知道北京對事件的取態，但同時說：「這是關於香港和中國之間的事，香港是中國的一部分，中國不需要任何建議。」



另一邊廂，正在泰國曼谷出席東盟外長會議的美國國務卿蓬佩奧，周五（2日）受訪時亦談及香港問題，他稱美國不會事先宣布將會就此做些甚麼或不做甚麼，促請中國回應香港示威時要「做正確的事情」。他又指，香港目前的動亂反映威權管治引發的問題。



而包括魯比奧在內的4名美國國會參議員表示，已去信特朗普，要求他發聲明譴責中國政府破壞香港法治，危及在港居住的美國公民。信中又提到，《逃犯條例》雖被叫停，但它對美國安全及經濟利益等同構成威脅。