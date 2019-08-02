新關稅恐令中美貿戰升級　美前官員：人人都是輸家

美國總統特朗普宣布下月起將對餘下3000億美元（約2.34萬億港元）的中國貨加徵10%關稅，有美媒認為此舉恐令貿易戰進一步升級。而內地官媒也稱，新的關稅只會讓中美「漸行漸遠」。



彼得森國際經濟研究所國際貿易政策專家哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）稱，特朗普此舉一方面向國民展示對華的強硬立場，另一方面為下一輪談判爭取籌碼。中國問題專家利明璋（Bill Bishop）則相信，中國不會屈服於新的關稅威脅，因為這違背了中方一直要求美方取消現有關稅的核心要求。有美媒也認同，面對國內強硬派的壓力，中方難以迅速與美方達成協議，以免顯得軟弱。



白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）就警告，加徵關稅令來自中國的關鍵進口產品變得昂貴，抵消了特朗普原打算透過減稅刺激本土經濟的作用，美國勢將為貿易戰付出更大代價。他指，美國是服務型經濟，八成是服務行業，可是這行業在減稅中無法獲益，亦強調貿易戰中每個人都是輸家。



內地官媒則在Twitter發文稱，中國不會再優先考慮控制貿易戰規模，而是關注貿易戰持續情況下的國家戰略。



另外，上月有百名美國政商界人士及學者，包括國務院前代理東亞與太平洋事務助理國務卿董雲裳、美國前駐華大使芮效儉及哈佛大學教授傅高義等人，聯名致信特朗普及國會，反對採取與中國對抗政策，如今聯署人數已增至逾200人。



信中表示，中國不是美國經濟方面的敵人或國家安全方面的威脅，又指美國將中國當作敵人，將損害美國的國際地位和聲譽，破壞各國經濟利益。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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