無幫老婆拎行李　郎朗遭網民炮轟

中國知名鋼琴家郎朗2月前與德籍女友Gina Alice完婚，轟動一時。惟他周三（7月31日）因在上海機場被拍到未有幫妻子提行李，遭到內地網民口誅筆伐。他周五（8月1日）發文指以後會多幫老婆分擔行李，但網民卻不賣帳。



從網傳照片所見，郎朗與妻子、母親在機場出現，他與母親身上並無背帶任何行李，而旁邊的妻子卻肩背一個背囊、拖着一個行李箱，上面另放有一個雙肩包。而同行的助理亦手持行李。



事件曝光後，郎朗遭網民炮轟，紛紛留言，「郎朗應該幫老婆分擔行李」、「過分，老婆背書包還拖着行李」、「他媽也沒拿行李」，更有人言辭激烈，「兩袖清風，丟人現眼」、「甚麼毛病，自己不拿讓老婆拿那麼多」。



為免事件繼續發酵，郎朗在微博發文，「我以後得多幫我老婆提些行李」。亦有網民指出，郎朗身為鋼琴家，他的手部須時刻受到保護，避免受傷。但該說法卻遭反駁，「他的老婆也是鋼琴家」。



據媒體早前報道，郎朗曾於2003年、2017年因頻繁練琴，導致手部受傷，需長時間休養，因而耽誤了鋼琴演出時間。另他曾承認，為雙手投注了高額保險費，指行李通常由助理負責。他在著作《郎朗：我用鋼琴改變世界》亦提到：「我最大的恐懼是我的手臂和雙手受傷……沒辦法繼續彈琴……我這輩子就會成個廢人。」