百度通報12內部腐敗事件　辭退14人部分員工遭刑拘

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。百度職業道德委員會周三（7月31日）通報12宗內部腐敗事件，包括受賄、虛假報銷、侵犯商業秘密等違法違紀行為。目前已有14名涉事人被辭退，部分員工被警方立案偵查，並採取刑事拘留強制措施。



百度表示，涉案人員橫跨多個部門，其中案件涉高達逾數十萬元。在百家號業務部的張颺，利用職務便利，收取兩供應商賄賂31萬餘元（人民幣‧下同，約35.6萬港元）。另又虛報人頭費、績效獎金等方式，給供應商3名女員工謀取不正當利益共計7萬餘元（約8萬港元）。



另外，智能雲GTM部喬濱、龐東華2人勾結外部人員，在所負責的公司項目中，以職務便利設立不必要的交易環節，引進喬濱妻子持股的公司謀取私利，涉案高達19萬餘元（約21.8萬港元）；而在IDG戰略營運部許晉，同樣利用對外包供應商的管理工作便利，收受兩個供應商的好處費15萬餘元（約17.2萬港元）。



廣告業務部呂帥從外部購買大量的假機票行程單，累計金額高達13.6萬元（約15.6萬港元），虛假報銷機票、住宿費、交通費等差旅費用合計21.4萬元（約24.5萬港元）。



百度表示，涉案人員以員工身份，利用其職權挖公司牆角、受賄、虛假報銷等方式，肆意踐踏公司利益滿足個人私慾，喪失業界基本良知，觸犯公司制度底線。案件涉嫌受賄、職務侵佔罪等違法犯罪的，百度已依法移交公安追究有關的法律責任。