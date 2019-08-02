酒店侍應變卡拉OK「陪酒男」　大學生網上求職受騙

網上求職稀鬆平常，惟須防誤墮騙局。河南鄭州一名21歲男大學生，近日上求職網站找暑期工時，被一則宣稱晚上9時至凌晨2時上班，日薪達300元（人民幣‧下同，約344港元）的侍應工作所吸引，詎料成功應徵後，卻驚覺工作內容竟是為客人「陪酒」，始知受騙。警方介入調查發現，涉事卡拉OK屬違規開業，會堅決予以取締打擊。



事主小閆表示，他假期間想通過打工賺點學費，遂上網求職，最後於「58同城」網站得知金水區緣起酒店的「酒店夜班服務員」工作。由於薪酬方面十分吸引，他隨即聯繫負責人應徵，但對方告知應徵後要先交保證金600元（約688港元）及包房費280（約321港元）。雖然心存疑惑，但念在高薪下幾天就能將押金賺回，小閆遂答應上班。



不料上班首日小閆便覺不妥，因其實際工作地點變為一家卡拉OK。他表示，原以為其職務是普通侍應，過來就是打掃衞生，怎知實情是陪酒，「排好隊，然後逐個房間進，直到有客人點你為止，點了之後就是陪客人喝酒，有男的有女的」。小閆還發現，和他有相同遭遇的同事不在少數，「不下四五十人吧，都在58同城上找的」。



警方表示，該卡拉OK此前就曾因存在營利性陪侍問題，被罰停業整頓，故事件中屬偷偷營業，並透露幾位報案者所繳納的不合理費用都被如數退回，卡拉OK相關負責人也正在接受警方調查。另針對58同城被指審核不力、發布不實招聘訊息，有內媒記者特意前往其鄭州分公司了解情況，惟未獲負責人正面回應。