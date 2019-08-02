涉為黑惡勢力當「保護傘」　吉林市政協前主席遭提訴

內地反貪腐風暴持續。內媒報道，吉林省吉林市政協前黨組書記、主席崔振吉，涉嫌受賄、貪污、濫用職權、虛假破產罪，近日經省人民檢察院指定管轄，由通化市人民檢察院向通化市中級人民法院提起公訴。報道指，近年受查的官員中，罕有涉及虛假破產罪。



現年56歲的崔振吉曾任經貿委副主任、招商局局長等職，並於2006年1月任吉林市龍潭區區長，2008年3月任龍潭區委書記，2010年8月任吉林市副市長，7年後任吉林市政協主席至去年12月下台。



起訴書指，崔振吉擔任上述職位期間，利用職務上的便利為他人謀取利益，多次索取或者非法收受他人巨額財物；利用其他國家工作人員職務上的便利，與他人勾結非法獲得巨額國家徵收補償款；徇私舞弊濫用職權，致使國家利益遭受重大損失，情節特別嚴重，且充當黑惡勢力保護傘，造成惡劣社會影響。



崔振吉實際控制的吉林市某製藥有限責任公司，還涉嫌實施虛假破產行為，嚴重損害債權人利益。按刑法規定，企業若通過隱匿財產、承擔虛構的債務或以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，負責人可被判囚5年以下，並處最高20萬元（約23萬港元）以下罰金。