投毒案被告羈押8年終獲釋︰警察捉我丈夫才認罪

捲入投毒案的山東女子任艷紅被羈押8年後，周四（1日）下午6時許終於獲釋。她在丈夫攙扶下步出看守所，隨即與家人抱成一團，更一度痛哭倒地。她坦言，自己當年因丈夫被捕，情急之下才承認殺人，又指自己目前連「兒子女兒都快認不出了」，「變化太大了，感覺甚麽也不會了」。



案發於2011年，任艷紅的鄰居李忠山一家四口先後中毒身亡；同年7月22日，任艷紅因涉嫌投放危險物質罪被刑事拘留，便一直待在看守所內。案件在2013年一審時，任被判死緩，但她隨即以自己被嚴刑逼供才認罪為由，提出上訴，省高院及後亦決定發還重審，惟至2017年，任再度被判死緩。



及至今年1月，省高院裁決原審法院審理案件時，未有鑑定具爭議的重要證據，違反法律規定的訴訟程序，再次發還重審，臨沂市檢察院才決定撤訴，令任艷紅無罪釋放。



任艷紅獲釋後接受內地傳媒採訪，透露自己當天下午知道獲釋後，心情十分激動，連監室裏的人都替她高興流淚；她又指，在得知檢察院撤訴後，足足等了29天，每天都十分難過，「想着總有一天會清白的」。



她又指，自己在看守所的日子內，一直支持她內心堅強撐下去的是「家人等着我」，又指當年因丈人被捕，「心裏急」才認罪，坦言「辦案人員曾經對我刑訊逼供，但是打和罵我都能忍受，他們威脅說要抓我家人，抓我丈夫和我哥，我就受不了了」。而她目前最大心願，就是「把身體養好，和家人好好相處一段時間」。