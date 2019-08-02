性感女主播跳槽遭舊東家控告　被判賠500萬新台幣

台灣直播平台「17」女主播Ginny妮（下稱Ginny），去年由另一直播平台「UP」跳槽後，被對方指控違約，索償500萬元（新台幣‧下同，約126萬港元）違約金，最後鬧上法庭。Ginny表示違約金過於嚴苛，合約不公平應當無效；台北地院則指Ginny跳槽同類平台屬惡意違約，近日判其賠償UP要求的金額。Ginny指公司將助其上訴。



案情指，UP主張與Ginny的合約在去年12月31日才到期，雙方約定Ginny不得在其他任何直播平台開播，惟她去年7月向經理人表示想解約，並在2周後致函公司後，便再未履行合約；Ginny則辯稱，事發當日雙方已同意終止合約，同時據《民法》相關規定，UP與她所簽合約訂明的懲罰性違約金金額過高，已失公平，故應屬無效，請求駁回UP索償。



法院指出，Ginny向經理人通知欲解約時，僅獲對方回覆「要怎麼官方？」，並不能解讀成同意終止合約，且當初雙方簽約時，Ginny已在得到UP負責人解釋下，直接簽署同意合約內容，故其就違約金失公平的抗辯並不合理，應付UP違約金。



台媒報道，去年1月至5月，Ginny的薪酬高達108多萬元（約27萬港元），其中單在5月便有高達46多萬元（11.6萬港元）進帳，並為UP創造近60萬元（約15.2萬港元）收益。