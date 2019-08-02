韓國瑜當市長後逾千公司倒閉　拚經濟被批淪口號

國民黨2020年的台灣總統提名人、高雄市長韓國瑜，於自去年九合一選舉提出「高雄發大財」的口號，但有組織引用高雄市政府資料，發現該市自去年底至今年6月，公司登記數目減少1530家，揶揄韓國瑜空喊口號。惟高雄市府經發局指組織引用及解讀統計數據時斷章取義。



台灣青年組織「高雄好過日協會」在Facebook發文指出，在上述半年時間裏，高雄存活公司數目直線下降，反觀台灣其餘5個直轄市，存活公司數目於相同期間均呈現增長。該協會因此揶揄從「萬商雲集」拚到「千商倒閉」，韓國瑜只拚政治，讓認真拚經濟的市民苦不堪言。



高雄市經發局回應時指出，公司登記數目減少主要因為台灣的公司法修法配合洗錢防制和公司治理透明化等政策，經濟部於2018與2019年移送高雄市命令解散案件達9691宗，遠高於其他直轄市。而高雄市政府配合中央政策，至今已完成4199宗公司解散案。



該局指出，過去高雄市政府沒有積極處理有關公司解散案，直至去年11月公司法修法後，該市政府才積極清查，因而導致公司解散數目較多。該局又稱，根據財政部統計，高雄市公司登記總數雖減少，但今年1至5月累計盈利事業銷售額與去年同期相若。



另一方面，早前在黨內初選落敗後出境散心的鴻海集團前董事長郭台銘，日前返台後一直未有公開露面，但有消息指，鴻海旗下富士康集團的幹部透過手機通訊群組拉攏台灣的地方人士，支持郭參選，又指郭的支持者目前已開始聯署，甚至在郭妻曾馨瑩的家鄉南投設置街站。



無獨有偶，台灣前立法院長王金平周五（2日）出席活動受訪時，也表示有支持者替他發起聯署，目前所知數目有十多萬。他又證實韓國瑜曾邀他當副手，但他重申自己將參選到底，因此拒絕了對方。另韓的顧問團總召張善政同日在電台節目中稱，建議韓找前新北市長朱立倫當副手，朱僅透過幕僚回應現在只希望國民黨團結。