台國安局76人涉私煙案　包括副總統警衞室職員

台灣的蔡英文總統隨扈以專機、特遇通關等方式走私香煙一案，台國安局周五（2日）下午召開記者會說明私煙案，調查指出國安局的涉案人員，除在押的警衞官吳宗憲、張恒嘉外，總共76人涉案，包括台灣的陳建仁副總統其警衞室也有1人。



資料顯示，涉案人員包括國安局本部4人、特勤中心19人、特勤訓練中心2人，總共涉案25人。另侍衞室有49人、憲兵警衞大隊2人。目前沒發現上級長官、政務官或機要人員參與指示訂購。政風處長劉異海表示，國安局人員總共購買數量7977條。



台國安局長邱國正表示，經了解後發現問題出在欠缺督管功能，各部門互不過問業務的問題亦有待解決。邱國正強調，將採取聯合編組將不受部門管制的人納入監管。而劉異海解釋，由於侍衞室內有軍職、警職與文職人員，所以與台總統府日前公布的82人會有落差。



邱國正表示，經了解後發現問題出在欠缺督管功能，各部門互不過問業務的問題亦有待解決。他強調，將採取聯合編組將不受部門管制的人納入監管。