台海巡署截查越界捕撈陸漁船　搜出15公斤豬肉

大陸休漁期周四（1日）剛結束，翌日台灣的海巡署在澎湖目斗嶼西北海面，發現一艘大陸漁船越界捕魚，其後台海巡船截停該陸漁船並登船檢查，搜出15公斤大陸豬及捕漁工具，並將陸漁船押返澎湖馬公隊部調查。



大陸自周四中午12時起，開放北緯26度30分至閩粵海域交界線海域，供進行桁杆拖蝦、籠壺類、刺網及燈光圍網撈作業，其他捕漁作業則要到8月16日中午才解禁。



台灣的澎湖海巡隊為防陸漁船於休漁期結束後越界捕魚，當日起便部署澎湖艦在目斗嶼、花嶼及七美嶼等重點區域進行掃蕩。到周五（2日）上午8時，澎湖艦在目斗嶼西北方14海里處發現一艘形迹可疑的大陸漁籍「閩惠漁02055號」，於是多次廣播、鳴笛下令對方停船受檢，惟該陸漁船反加速逃走，澎湖艦於是派出小艇追捕，最終將該陸漁船控制。



經初步調查，該漁船當時正在探尋適合下網地點，船上並無漁獲。船上當時有船長及船員共9人，全案將依違反《兩岸人民關係條例》處罰。而為防大陸非洲豬瘟入侵，船上查獲的豬肉已全數交由農委會動植物防疫檢疫局及家畜疾病防治處理，防疫檢疫局人員亦到船上進行消毒。