釋永旭涉黑案疑犯包括村官　媒體︰帶頭搶礦山傷人

自稱是少林武僧總教頭的釋永旭早前涉黑被捕，引起輿論哄動。內地傳媒引述警方消息指，被捕人數的16人中，除了釋永旭外，還包括他的兩位哥哥，以及一名村委主任。另有報道指，在事件曝光後，少林寺官網曾緊急修改，而釋永旭曾名列寺管會成員的相關訊息均被刪除。



報道引述村民表示，在警方通報的16人名單中，王雲龍、王雲雷分別是釋永旭的二哥和三哥，至於多名袁姓疑犯則是袁寨村村民，而袁明山更是袁寨村村委主任。村民又指，早在去年7月至8月期間，便有專案組便衣民警暗中向他們了解情況，並帶村民到外地錄取口供；而釋永旭則在今年5月12日在宜陽縣的家中被捕。



另外，少林寺事後再次澄清，釋永旭只曾在少林寺經營小賣部，且除釋永旭已離寺20多年外，其餘疑犯均並非少林寺僧人；惟有內地官媒發現，釋永旭曾是少林寺寺管會成員，但少林寺官網及後緊急刪除相關訊息。



根據警方通報，釋永旭團夥涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁、聚眾擾亂社會秩序等違法犯罪活動；而內媒則引述一名權威人士披露案件內情，指釋永旭團夥盤據在偃師市大口鄉，承包牛心山並經營一座寺廟，身家資產逾千萬人民幣，但他曾帶人搶奪礦山企業，涉嫌傷人導致案件被揭發。