解放軍發空軍宣傳片　中俄轟炸機聯合巡航畫面疑首公開

解放軍八一建軍節92周年，中國空軍周四（1日）在官方微博發布宣傳片《初心伴我去戰鬥》。片段透過首度曝光的新型戰機實戰實訓的畫面，展現解放軍在練兵備戰的新氣象，彰顯空軍官兵堅定不移維護國家主權、保衞國家安全、保障和平發展的意志能力。



在2分鐘的宣傳片中，有戰機起飛、機艙內拍攝、多機編行的飛行畫面。當中包括殲20、蘇35、轟6K等多架現役的先進戰機接連亮相，而殲20的畫面佔據大量時間。另有場景顯示殲20與疑似蘇27在同一機場，其背後出現或是轟6K等大型戰機畫面。



據官方介紹，片段在口琴曲《我愛祖國的藍天》伴奏下，展現空軍戰略轉型的時代畫捲和練兵備戰的使命擔當。包括警巡東海、戰巡南海、繞島巡航等，空軍在改革上中有「飛得遠」、「飛出去」的主心骨，意旨空天力量隨國家利益拓展跟進。



另外，片段中多次出現轟6K轟炸機與俄羅斯空軍的圖95轟炸機一同飛行的畫面。中國國防部於上月23日表示，中俄空軍在東北亞地區有首次聯合巡航；有媒體分析指片中上述兩機的飛行畫面符合該事件特徵。