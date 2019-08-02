詐騙集團扮離婚少婦專騙大叔　高價賣劣質紅酒

湖北襄陽市警方周五（8月2日）通報，警方日前成功搗破一個電訊詐騙集團，拘捕20名疑犯，涉案金額達80多萬（人民幣．下同，約港元）。該集團內中年男性成員會假扮「離婚少婦」，與男網民發展曖昧關係後，才引誘對方高價購買劣質紅酒，受害人數多達300多人。



據通報，警方上周四（7月25日）追蹤一名被網上通緝的劉姓男子進入某幢寫字樓內，並將劉男拘捕的同時，發現辦公室內有20多名男女坐在電腦前，拿着「話術單」專心一致地用微信聊天，行為十分可疑。經查，警方確認該辦公室實為一個電訊詐騙集團的窩點。



該詐騙集團大部分聊天人員均為男性，卻把自己包裝成一個名為「縹緲」的單身離婚女子，帶着年幼的孩子，經營一家酒莊，生活獨立。他們通過網絡社交APP搜尋35歲以上，具一定經濟基礎的中年男子加為好友，經過一段時間熱聊，發展成為男女朋友或曖昧關係。



待時機成熟後，「縹緲」便會開始向男網友吐苦水，指其酒莊經營困難，希望對方能夠幫助銷售一些高檔紅酒，並把一瓶價值數十元的紅酒，以10倍甚至20倍的價錢賣給對方。該團夥還專門聘請了一位女模特兒，一旦有受害人要求視頻通話，他們都會讓這名模特出面應付，或提前製作好短片。