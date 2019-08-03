台現「口罩美女」熱潮　醫生憂釀社交障礙

社會近年出現倣效偶像戴口罩的熱潮，台灣更出現「口罩美女」一詞形容以口罩遮掩容貌的女性，有專家擔憂是人際關係出現障礙的徵兆。東網記者訪問多名女性，了解其戴口罩原因主要是心境上獲得安全感，但有專家擔憂長期戴口罩，性格反而變得孤僻。皮膚科醫生更認為，口罩覆蓋皮膚，令臉部毛孔阻塞更易生暗瘡。



近年空氣污染愈趨嚴重，不少人習慣口罩不離身，阻隔細菌及塵埃，但有人只為求一種「安全感」。在台就讀大學的陸姓學生表示，聽過許多女生因素顏缺乏自信，當戴口罩會覺有安全感，遮掩臉部缺點。但她認為，女生漂亮的定義並不是指外觀，而是展露笑容的外表。



有專家認為，長期戴口罩容易產生依賴，導致人際交往上產生距離感，甚至造成溝通能力下降，形成社交障礙。但上班族王小姐認為，戴口罩未必是病態的表現，而是自我保護的方式。除了遮掩缺點外，就像冰山美人一樣，不想和人接觸。她擔心在公司附近碰到熟人，如沮喪時戴口罩可避免被認出，與外界保持距離反使她覺得有安全感。



台北市立聯合醫院松德院區精神科醫生鄭勝允表示，「口罩美女」現象在日本較流行，台灣民眾戴口罩多以防空污及病菌散播為主，如醫護人員及餐飲業者的工作需要。至於純粹為模枋偶像耍酷耍帥而戴口罩，或因不想和外界接觸、甚至是自閉的因素的個案並不多。



另有部分抑鬱、社交恐懼症的患者會以口罩或帽子來和外界保持距離，但並不代表在溝通上有障礙病態，只是想遮住臉上某些缺陷，或想給予對方神秘感的印象。雖然女生戴口罩可隱藏情緒，與外界隔絕，但有醫生建議，「口罩美女」如非必要，不要長期戴口罩，在室內可將口罩除下，「應該適時脫下口罩，讓皮膚喘口氣」。



東網駐台記者宋江誠報道