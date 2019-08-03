傳郭台銘與王金平會面　韓國瑜：藍營分裂使人擔心

台灣的總統大選明年1月舉行，鴻海集團前董事長郭台銘自從於國民黨黨內初選落敗後，動向備受關注。台媒引述消息人士報道，脫黨參選傳聞不斷的郭台銘，周六（3日）上午與早前強調「參選到底」的前立法院長王金平會面，但二人未談到以「郭王配」合作參選。國民黨總統候選人韓國瑜則表示，若黨內分裂會使人擔心選戰結果。



消息指，是次會面是由郭台銘主動邀約，於新北土城區的鴻海總部舉行，由於郭對國民黨中央存有戒心，遂想尋求王金平的建議，而在近2小時面談中，二人只是針對現在的規劃互相交流意見，話題沒有直接觸及「郭王配」。



就外傳二人會面一事，韓國瑜表示郭、王均曾再三強調藍營團結的重要性，故他對兩人會面樂觀其成。至於是否會衝擊國民黨選情，韓指出郭、王二人均對明年攸關2300萬台灣人未來的大選感到憂慮，強調當團結都不見得能勝利時，若國民黨黨分裂的話，「相信選戰的後果，大家都很擔心」。



此外，國民黨團總召曾銘宗表示，黨內均希望把郭、王留在國民黨，又指就他的了解，郭台銘尚未決定會否參選，強調該黨需要加速整合，團結一起打贏大選。黨團副書記長林奕華則坦言對郭、王會面感到擔憂，但她相信以二人的智慧和歷練，他們最後還是會在讓國民黨重返執政的共同目標下得以整合。