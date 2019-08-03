RCEP部長級會議召開　胡春華︰爭取年底前達成協議

中、日、韓等16國家周六（3日）在北京舉行《區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）》部長級會議；中國國務院副總理胡春華在會上表示，RCEP作為世界人口最多、潛力巨大的自貿協定，有助促進區域內產業分工、經濟融合，中方願與各成員一起，爭取在年底前達成最終協議。



胡春華指出，談判目前已進入最後的關鍵階段，中方願與各成員一同把強烈的政治意願轉化為推進談判的積極行動，在市場准入上展現更大靈活性，在規模談判上求同存異，通過先前成果引領後續談判。他又表示，中方將一如既往尊重和支持東盟在談判中的核心地位，發揮「促談、促合、促成」的作用，為結束談判貢獻力量。



胡春華又指，當前中國經濟保持穩中有進的發展態勢，中方正深化改革，推進高水平開放，一系列重大開放指施正陸續落地，歡迎更多外國商品及服務進入中國，期待能通過RCEP深化與各成員互利合作。



惟外界擔心，隨着日韓關係惡化，增加談判難度。據報出席會議的日本經濟產業大臣世耕弘成及南韓貿易部長俞明熙，未有在開幕儀式上交流；預計俞明熙將會批評日本，將南韓剔出《貿易白名單》。