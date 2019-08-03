農業農村部：今年糧食產量穩定在6500億公斤以上

內地近日屢受暴雨侵襲，加上有「糧食殺手」之稱的草地貪夜蛾持續肆虐，或多或少都影響農作物收成。內地農業農村部周六（3日）通報，要求各級農業農村部門做好抗災措施，維持秋糧生產量和爭取全年糧食豐收；又將今年糧食產量的目標，定在6500億公斤以上。



該部發布名為《關於堅持不懈抓好秋糧生產努力奪取全年糧食豐收的通知》的文件，強調今年目標在於奪取全年糧食豐收，以穩物價、穩預期、保民生為基礎。通報續稱，有關部門須做好秋糧田間管理，根據不同作物的生長發育進程和重大災害發生情況，組織專家制訂分區域、分作物技術指導意見；北方地區要以搶積溫、促早熟為重點，加快生育進程，確保安全成熟；南方水稻產區要科學調控肥水，促進分蘗成穗，搭好豐產架子。



通報提到，有關部門須組織農技人員，開展多層次、多形式的現場觀摩與培訓指導，提高關鍵技術到位率；切實做好乾旱洪澇等災害防禦；又稱目前正值防汛抗旱最緊要的階段，要密切與氣象、水利、應急等部門溝通，及早制訂防範預案，及時發布預警信息，提前做好救災準備，推進科學抗災，重點防禦北方伏秋旱、洪澇、早霜和南方洪澇、高溫熱害、乾旱等災害。



通報又指，相關部門須指導受災地區加緊修復水毀農田，及時改種補種短生育期作物，最大限度減輕災害損失；做好包括草地貪夜蛾、稻飛蝨、稻縱捲葉螟、粘蟲、草地螟、稻瘟病、薯仔晚疫病等重大病蟲防控，加強監測預警，開展統防統治。



通報強調，有關當局特別要持續加力防控草地貪夜蛾，落實部門指導、省負總責、縣抓落實的防控責任；黃淮海、西北等玉米主產區要加密布設監測網點，及時開展點殺點治，防止大面積成災；南方夏玉米產區要繼續做好蟲情監測，及時開展聯防聯控，降低危害，壓低外遷蟲源，減輕北方防控壓力，實現「蟲口奪糧」等目標。