反制解放軍演練　傳台軍提出與美國軍機對抗演練

隨着台海局勢緊張，兩岸亦在軍事上有所較勁。有台媒周六（3日）引述當地軍方高層官員，台軍已向美方要求，希望對方同意安排讓在美受訓的台軍F16戰機機師，能與美軍包括F18戰機在內的航母艦載戰機，展開抗戰術演練；藉由模擬實戰對抗演練吸取作戰經驗，藉此達到備戰維護台海安全的目的。



報道引述官員言論，稱該批在美受訓的台軍F16機師，主要接受對空作戰訓練；鑑於台灣屬海島，又面臨大陸機艦繞台演訓威脅，當前最重要是如何強化制海作戰，相關部分將成台美軍事合作重點。該官員又指，台空軍每年均派專聯合督考小組，到美國實地考察F16機師訓練成效，並向當地空軍司令部和國防部提出檢討及建議報告；在最近一兩年的報告中，也確實提到相關需求與建議。



報道提到，台已向美方表達需求與建議，而台空軍派駐在美軍基地人員執行移地訓練時，希望美方能同意優先選擇以該國臨海基地為主，且協調與美國海軍執行飛行訓練交流，最好是可與美國海軍的F18艦載戰機，展開模擬對抗演練。



該官員又指出，此舉一方面可提升協同作戰能力，另一方面能透過訓練交流，獲得制海作戰觀念，提升台灣空軍部隊對海作戰能力。他又提到，若美方無法配合，另一個選項是可選擇與大型戰機，或者具電戰能力的基地，以增加台空軍人員場景模擬的經驗。