涉183宗違法犯罪活動　濟南「黑老大」判囚25年

內地掃黑除惡行動持續。山東濟南萊蕪區人民法院在周五（2日）開庭，對「黑老大」龐允盟等24人黑社會性質組織犯罪案作一審宣判，該組織實施違法犯罪活動183宗，龐允盟被判處有期徒刑25年。該案屬掃黑除惡專項鬥爭開展以來，該市公開宣判的社會影響最大、性質最惡劣的黑社會性質組織犯罪案件。



法院表示，2016年1月至2018年2月，龐允盟以其為實施犯罪而成立的鼎旭公司、鑫達公司、博通公司作為依託，多次實施違法犯罪活動，謀取非法利益，逐步形成以龐為組織者、領導者，郭延旗、龐圓圓、王林鵬、張冬生等人為骨幹成員的黑社會性質組織。



當局續稱，自2016年1月至案發，該組織在萊蕪地區通過網絡、手機朋友圈、張貼廣告等途徑，對外發布放貸信息，依託上述3間公司採取一人借款、多人寫借條的「套路貸」方式放貸，肆意認定借款人逾期、違約。



院方又稱，為向借款人討要「高利貸」、「罰金」、「違約金」等虛假債務，該組織成員攜帶刀具、電棍、辣椒水等作案工具，對借款人、擔保人採用毆打、關鐵籠、冬天洗涼水澡、非法拘禁、擺花圈撒紙錢等暴力或「軟暴力」手段，多次有組織地實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁、詐騙、開設賭場等違法犯罪活動，非法獲利700餘萬元（人民幣‧下同，約801.6萬港元），在當地形成重大惡劣影響。



萊蕪區人民法院以組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、開設賭場罪，數罪併罰，判處龐允盟上述刑期，並沒收個人全部財產；以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、非法持有槍枝罪等8罪數罪併罰，判處郭延旗有期徒刑20年，並處罰金70萬元（約80.2萬港元）。



另外，院方以參加黑社會性質組織罪等5罪數罪併罰，判處龐圓圓有期徒刑19年，並處罰金85萬元（約97.3萬港元）；以參加黑社會性質組織罪等6罪數罪併罰，判處王林鵬有期徒刑19年，並處罰金70萬元（約80萬港元）；以參加黑社會性質組織罪等6罪數罪併罰，判處張冬生有期徒刑16年，並處罰金50萬元（約57.3萬港元）；對其餘19名被告人分別判處有期徒刑2年至9年不等。