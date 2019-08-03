不滿列台灣入大陸省份　女大生要求《哈利波特》官網更改

英國著名小說《哈利波特》風靡全球，成為不少人心中的經典作品之一。台灣女大學生張凱涵近日去信哈利波特的官網投訴，指網站將會員註冊的國籍選項中，將台灣列入中國大陸的一個省份而感到不滿。網站方日前已按投訴，將台灣後面的「Province of China（中國一個省份）」去除。



有台媒訪問張凱涵，她指出當時在哈利波特官網上註冊帳戶並選擇國籍時，見到將「台灣」列為大陸省份而感到不滿。她展示官方回復的內容，已根據其反饋作出修改，並提示如仍然看到「Taiwan，Province of China（中國台灣）」的選項，則需要完成清除緩存等操作。



事後，記者登錄上述官網查詢，在註冊新帳戶一系列的操作中，在選擇所在地時已分別列出「台灣（Taiwan）」和「中國（China）」兩個地方。另外，香港和澳門也同樣被單獨列出。對於官方的回應並修改網頁，張凱涵表示，「我很開心」。



對此，有網民指出註冊頁面上特意用英文顯示為「Country／Region」，將國家和地區一同展示，其做法是屬於「討好兩邊」，避免影響正在建造中的北京環球影城開設的哈利波特園區。