女子找替身扮在囚丈夫離婚　婚姻登記處︰無問題

陝西咸陽武功縣一名王姓男子早前刑滿獲釋，回家卻發現妻兒全部消失，一問之下得悉妻子已改嫁，自己「被離婚」。王男事後發現，原來妻子在他服刑期間，找人冒充自己辦理離婚手續。惟婚姻登記處職員竟稱離婚流程無任何問題，事後民政局工作人員把關審查不細緻，未能識別出辦證男子冒名頂替。



內地媒體上周五（2日）報道，王男去年因與他人打架獲刑，刑滿後回家聯絡李姓妻子，得知對方已和他離婚，並聲稱有離婚證書。王男奇怪自己才剛獲釋，不明白對方離婚證從何而來，便到民政局查詢，發現真有證書；惟仔細一看，證件上照片居然不是他本人。後來才得知妻子找別人代替自己去辦離婚。



王男前妻則辯稱，當初是王男在監獄提出離婚，找人辦離婚證亦是他出的主意，更指摘對方不承認。聽到這段話，王男怒火中燒：「你敢跟我離婚？就算是法院判的，你就算死在我家，也只能和我在一起。」王男懷疑找替身辦離婚，是李女現任丈夫所出主意。



事件經民政局調查後，該局近日發通報，指李女在事件中有故意的欺騙行為，批評李女是有預謀、自作聰明、以身試法，並承諾會加強離婚程序的審核流程。